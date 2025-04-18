Kayseri’de gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasına katılan Bayburt’un Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü ve Çelik Bilek Spor Kulübü sporcuları madalyalarla döndü.

Bilek Güreşi Federasyonu Bayburt İl Temsilcisi İsmet Çakal, Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü As Başkanı Zafer Saka, Başaran Bilek Güreşi Spor Kulübü antrenörü Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli sporcu Tuncay Başaran ve Çelik Bilek Spor Kulübü Antrenörü Cabir Çelik öncülüğünde şampiyonaya katılan sporcular, başarılı müsabakalar çıkararak çok sayıda madalya alıp Bayburt’un gururu oldular.

Müsabakalar sonucu dereceye giren sporcular ise şöyle:

Başaran Bilek Güreşi Kulübü Sporcuları:

Büyük Erkekler: 110 kg. da Tuncay Başaran Sol Kol 1. Sağ Kol 2.

15 Yaş Altı Yıldızlar: 70 kg. Volkan Saka Sağ Kol 1. Sol Kol 2.

18 Yaş Altı Gençler: 75 Kg. İsmail Hakkı Saka Sol Kol 2.

23 Yaş Altı Gençler: 55 Kg. Samet Olgun 4.

Çelik Bilek Spor Kulübü:

Büyük Erkekler: Yusuf Ziya Yıldızoğlu 75 kg. Sağ Kol 1. 100 Kg. Cabir Çelik Sağ Kol 2.

23 Yaş Altı Gençler: Abdülkadir Mıcık 110+ Sol Kol 3.

Masterler: 100 Kg. Ünal Türker Sağ - Sol Kol 1.

Akın Türker Sol Kol 3.