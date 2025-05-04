122’nci dönem ‘Devlet Hizmet Yükümlülüğü’ kurasının çekilmesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesine ve ilçe devlet hastanelerine toplam 12 hekim atandı.

Yapılan kadro tahsisinde, Bayburt’a 6 uzman, 4 pratisyen hekim, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerine ise bir pratisyen hekim ataması gerçekleşti.

Bayburt Devlet Hastanesinde Nisan ayında 42 bin 516 kişiyi muayene edildi Bayburt Devlet Hastanesinde Nisan ayında 42 bin 516 kişiyi muayene edildi

Uzman hekimlerin atamaları, fizik tedavi, üroloji, acil tıp, kadın doğum, anestezi ve çocuk hastalıkları alanlarında yapıldı. Ataması gerçekleşen 6 pratisyen hekimden 4’ü Bayburt Devlet Hastanesinde, 1’i Demirözü İlçe Hastanesinde ve 1’i Aydıntepe İlçe Hastanesinde görevine başlayacak.

Kaynak: İHA