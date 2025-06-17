Bayburt Üniversitesinde yeni dönemin ilk üst düzey yönetim atamaları tamamlandı.

Rektör Yardımcılıklarına, Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Fatih Gürbüz ve Prof. Dr. Yusuf Bilgin atanırken; Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan Rektör Danışmanlığına, Öğr. Gör. Ümit Öz ise Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne atandı.

Atamaların sadece bir değişim değil, aynı zamanda kurumsal kültürde yeni bir sinerji oluşturmayı hedefleyen bir gelişim hamlesi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Üniversitesini daha ileriye taşıyacak yönetsel yapılanmaların devam edeceği mesajını verdi.