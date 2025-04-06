Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 2023-2024 yılları Birleştirilmiş Genel Kurul Kongresi yapıldı.

Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını TESKOMB 12. Bölge Başkanı Mürsel Karataş yaptı. Divanda ise Bayburt Esnaf Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ile kooperatifin en eski üyelerinden Hacı Mustafa Akkuş görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. 2023 ve 2024 yılları gelir gider tablosu görüşülerek onaylanırken, 2025 ve 2026 yılları tahmini bütçesi de onay aldı.

Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim Yöney selamlama konuşması yaparak üyelere teşekkür etti.