İngilizce öğretmeni Hamit Kundakçı’nın koordinatörlüğünde yürütülen, "Kariyer Rehberliği" temalı Erasmus+ projesi kapsamında gerçekleştirilen yurt dışı hareketlilik faaliyetleri başarıyla sürdürülmekte.

Projenin ilk ayağı olan "Öğretmen Kursu Faaliyeti", 20-26 Nisan 2025 tarihleri arasında Hollanda’nın Amsterdam şehrinde 8 öğretmenin katılımıyla tamamlandı.

Ardından başlayan "Öğretmen İşbaşı Gözlem Faaliyeti", 3 öğretmenin katılımıyla Hollanda’nın Almere şehrinde bulunan Montessori Campus adlı okulda başarıyla devam etmekte.

Bununla birlikte, "Öğrenci Grup Hareketliliği" faaliyeti kapsamında 8 öğrenci ve 2 öğretmen, Hollanda’nın Alkmaar ve Zaandam kentlerinde yer alan Talland College okullarında çeşitli eğitim ve kültürel etkinliklere aktif olarak katılım sağlamakta.

Erasmus+ projesi kapsamında gerçekleştirilen bu faaliyetler; öğrencilerin kariyer farkındalığını artırmayı, öğretmenlerin ise mesleki gelişimlerine uluslararası bir perspektif kazandırmayı hedeflemekte.