Yüksekten düşme sonrası vücudunda kırıklar oluşan bir hastaya Bayburt Devlet Hastanesinde ilk kez C1-2 posterior stabilizasyon başarıyla yapıldı.

Konuya ilişkin hastanenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bu hastamızda yüksekten düşme sonrası odontoid tip 2 kırığı olması üzerine Bayburt’ta ilk defa C1-2 posterior stabilizasyon yapıldı. Odontoid çıkıntı, kafatabanı ve boyun bileşkesi geniş hareket becerisi açısından önemli bir parçasıdır. Böylesi geniş hareket aralığı ile birlikte stabilitenin idamesi de ayrı bir özellik taşımaktadır. Bu yüzden odontoid kırıkları servikal kırıklar içinde önemli bir yere sahiptir. Çoğunluğu yüksek enerjili travmalarla oluşur ve sıklıkla zorlayıcı fleksiyon ve/veya ekstansiyon hareketleri sonucu oluşmaktadır. Boyun Kırığı Ameliyatı Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanımız Aziz Kaan Erçandırlı tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.