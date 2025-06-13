Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sanat alanı öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı resim sergisinin açılışı yapılarak, öğrenciler tarafından konser verildi.

Bayburt BİLSEM bahçesinde düzenlenen etkinliğin açılışı, İl Milli Eğitim Müdür Ömer Faruk Kahraman’ın katılımıyla gerçekleşti. Sanat şöleni ortamında öğrenciler yıl içerisinde öğrendikleri çalışmalardan örnekler sergileyerek, izleyicilere yeteneklerini ve becerilerini sundu.

Öğrenciler, farklı enstrümanlar eşliğinde çeşitli parçaları seslendirdiler. Konserin ardından protokol üyeleri, veliler ve davetliler resim sergisini gezerek, öğrencilerden yeteneklerini yansıtan eserler hakkında bilgi aldılar.