Dünyanın en prestijli yükseköğretim sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralamasını açıkladı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) dünya sıralamasında 59’uncu sıraya yükseldi. "Cinsiyet Eşitliği" kategorisi sıralamasında dünya ikincisi olan BAU, Türkiye’de ise vakıf üniversiteleri arasında genel sıralamada birinci olmayı başardı.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, Birleşmiş Milletler’in Sürdürebilir Kalkınma Amaçları’nın gerçekleştirilmesine yönelik katkıları ve oluşturdukları etki açısından değerlendirilen, dünya çapında en bilinen ve itibarlı endeks sonuçlarını açıkladı. Dünya’daki 130 ülkeden 2 bin 526 üniversitenin verilerinin yönetim, öğretim, araştırma, sosyal etki ve amaçların gerçekleştirilmesi için sivil toplum kuruluşları, yerel-ulusal yönetim ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği açısından değerlendirildiği endekste BAU önemli bir başarıya imza atarak 59’cu sıraya yükseldi.

BAU "Nitelikli eğitim" amacında dünya yedincisi

THE Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralamasında değerlendirme kapsamındaki yer alan "17 dünya sorunu" ile ilgili çalışmaların dikkate alındığı ayrı ayrı hazırlanan listelerde de ön sıralarda yerini alan BAU, "Nitelikli Eğitim" amacında Dünya 7’cisi, "Cinsiyet Eşitliği" amacında Dünya 2’ncisi, "Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar" amacında Dünya 50’ncisi oldu.

Vakıf Üniversiteleri arasında birinci sırada

BAU, Türkiye’deki üniversiteler arasında da Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarından dolayı önemli bir başarı kazandı. THE’nin 2025 Etki Sıralamasında Türkiye’deki Vakıf üniversiteleri arasında genel sıralamada birinci sırada yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Hatipoğlu: "Tarihi başarı"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, THE Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması’ndaki başarıyı değerlendirdi. Hatipoğlu "Bahçeşehir Üniversitesi olarak yalnızca akademik başarıyı değil, topluma ve gezegene karşı sorumluluğumuzu da öncelikli görevimiz sayıyoruz. Bu yıl THE Impact Ranking sıralamalarında elde ettiğimiz tarihi başarı, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik vizyoner politikalarımızın ve uzun soluklu emeğe dayanan kolektif kurum kültürümüzün somut bir yansımasıdır. Bilgiyi insanlığın ve dünyanın iyiliğine dönüştürme vizyonuyla hareket eden üniversitemiz, yerelden evrensele uzanan güçlü bir toplumsal katkı modeli geliştirerek sadece öğrencilerine değil, tüm insanlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bugün ulaştığımız seviye, Bahçeşehir Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik alanında uyum sağlayan bir kurum olmasıyla birlikte aynı zamanda yön belirleyen bir aktör haline geldiğini ortaya koymakta; Türkiye’nin bu alandaki küresel temsil gücünü de artırmaktadır. Üniversitemiz bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, toplumsal katkı ve dönüşüm alanlarında dünyaya ilham veren bir Türkiye markasıdır. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.