Kar yağışının etkili olduğu Battalgazi’de ekipler, gece boyunca tuzlama çalışmaları yaparak yolları açık tutmak için yoğun mesai harcadı.

Battalgazi Belediyesi, kar yağışıyla birlikte ilçe genelinde başlattığı tuzlama çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi adına harekete geçen ekipler, Yamaç Mahallesi ve Gelinciktepe TOKİ gibi kritik noktalarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler gece boyunca yollarda

Malatya’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeden önce Battalgazi Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Belediye ekipleri, başta eğimli ve yoğun kullanılan yollar olmak üzere ilçenin farklı mahallelerinde tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle gece saatlerinde sahada olan ekipler, araçların yollarda güvenli seyahat edebilmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai yapıyor.

Battalgazi Belediyesi, gece boyu devam eden çalışmaların ilçe genelinde süreceğini belirterek vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı.