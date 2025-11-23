Battalgazi Belediyesi, altyapıdan temizlik çalışmalarına, kültürel etkinliklerden eğitim faaliyetlerine kadar birçok alanda hizmetlerini eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Battalgazi’de vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve ilçenin genel hizmet kalitesini artırmak amacıyla belediye birimleri sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Farklı müdürlüklerin koordineli şekilde yürüttüğü hizmetler, hem fiziki altyapıyı güçlendiriyor hem de eğitim, kültür ve çevre bilincine yönelik faaliyetlerle toplumsal katkıyı destekliyor.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ihtiyaç duyulan noktalarında yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Yıldıztepe Mahallesi’nde kilit taşı kaldırım serimi gerçekleştirilirken, Çöşnük Mahallesi’nde duvar örme çalışması tamamlandı. Belediyenin planlı çalışma takvimi doğrultusunda altyapı hizmetleri diğer mahallelerde de sürdürülecek.

Zabıta ekiplerinden kantin denetimi

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerinde denetim yaptı. Yapılan incelemelerde hijyen şartları, ürün standartları ve fiyat tarifeleri kontrol edildi. Denetimlerin eğitim dönemi boyunca periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Öğrencilere sıfır atık eğitimi

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileriyle gerçekleştirilen programda sıfır atık modeli, geri dönüşüm pratikleri ve kaynakların doğru kullanımı üzerine eğitim verildi.

Kültürel ve sosyal faaliyetler devam ediyor

Battalgazi Belediyesi’nin kültür odaklı çalışmaları kapsamında Hasırcılar Kültür Merkezi’nde öğrencilerle kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Aynı program kapsamında tiyatro gösterimi yapılarak öğrencilere hem eğitici hem de keyifli bir kültürel atmosfer sunuldu. Etkinliğin ardından öğrencilere Battalgazi’nin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Kültür Müdürlüğü tarafından farklı okullarda da sinema ve tiyatro etkinlikleri sürdürüldü. Son olarak Göller İlkokulu öğrencileri için düzenlenen sinema etkinliğiyle çocuklara moral ve motivasyon sağlayan unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Arslantepe tanıtım sunumu yapıldı

Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü, Malatya’nın önemli kültürel miraslarının tanıtımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Malatya Anadolu Lisesi öğrencilerine UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Öğrencilere Arslantepe’nin tarihi, kazı süreci ve dünya arkeolojisi açısından önemi aktarıldı.

Mahalle ve cami çevresinde temizlik çalışmaları

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki rutin temizlik faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak Tandoğan Mahallesi’nde Fatih Camii ve çevresindeki park alanlarında kapsamlı temizlik çalışması yürütüldü.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Öğretmenler Günü etkinliği

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir program düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler öğretmenlerine sürpriz gösteriler hazırladı, sosyal ve duygusal farkındalık temalı etkinliklerle anlamlı bir gün yaşandı.