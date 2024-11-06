Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Vekili Uzman Dr. Abdullah Ercan, 3-9 Kasım “Organ Bağışı Haftası” dolayısıyla vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu.

Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekim vekili Uzman Doktor Abdullah Ercan, bu yıl “Öldükten sonra organlarım toprak olmasın, birilerine can olsun” sloganıyla yola çıkıldığını belirterek Türkiye ve dünyada organ nakli bekleyen çok sayıda hastaya dikkat çekti.

Hastane içinde organ bağışına dikkat çekme adına açılan standı ziyaret eden Uzm. Dr. Ercan, dünya genelinde 1 milyondan fazla insanın organ nakli için beklediğini, her yıl yaklaşık 100 bin kişinin ise uygun organ bulunamadığı için hayatını kaybettiğini belirtti. Türkiye’de nakil için organ bekleyen 30 binden fazla hasta bulunduğunu vurgulayan Ercan, “Ancak bağışçı sayısı ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Kadavradan yapılan bağış sayısı yılda yalnızca 350 civarında kalıyor. Bu bağışlar, bekleyen hastaların yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitelerini artırmak için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Başhekim Ercan, organ bağışında bulunmak isteyenlerin il ve ilçe sağlık müdürlükleri, devlet ve üniversite hastaneleri, özel hastaneler ile aile hekimliği merkezlerine başvurabileceğini ve buralarda organ bağış formunu imzalayarak bağışçı olabileceklerini belirtti. Ayrıca bağışçıların, aile üyelerini bilgilendirmelerinin, gelecekte oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemek adına önemli olduğunu ifade etti.

Organ bağışının dini boyutuna da değinen Ercan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organ bağışının caiz olduğuna dair fetvasını hatırlattı.

“Farkındalığı artırmak için çağrıda bulunuyoruz”

Organ nakli koordinatörlerinin, yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların yakınlarıyla organ bağışı konusunda görüştüğünü belirten Ercan, bağış kararının, yıllardır bekleyen hastalara ikinci bir şans sunduğunu ifade etti. “Organ bağışı, yalnızca nakil bekleyen insanların hayatını kurtarmakla kalmayıp, insani dayanışmayı da güçlendiriyor” diyen Ercan, “Organ bağışı haberleri farkındalığı artırmaya katkı sağlıyor” diyerek toplumu bağış yapmaya davet etti.