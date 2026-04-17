Battalgazi Belediyesi'nin son 24 ayda hayata geçirdiği proje ve yatırımlar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları üyelerine sahada anlatıldı.

Battalgazi Belediyesi, son 24 ayda hayata geçirdiği hizmet, proje ve yatırımları AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları üyelerine yerinde tanıttı. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Yurdanur Mut ve AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç da iştirak etti. Program kapsamında tamamlanan ve yapımı süren yaklaşık 10 proje alanı gezilirken, günün sonunda Kırkgöz Sahil Parkı'nda genel değerlendirme yapıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediyecilik anlayışlarının merkezinde millete hizmet olduğunu vurgulayarak, göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını ifade etti. Taşkın, kısıtlı imkânlara rağmen mazeret üretmeden hizmet üretmeye odaklandıklarını belirterek, 'Milletin efendiye değil hizmetkara ihtiyacı var. Bu anlayışla 24 aydır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şu ana kadar birçok eseri hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Hedefimiz 3 yılın sonunda en az 30 eseri tamamlamak' dedi.

Taşkın, özellikle taziye evleri ve kültür merkezlerinin şehir için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, bu alanda başlatılan çalışmaların artarak devam edeceğini kaydetti. Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Taşkın, aşevi projesiyle de ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli destek sağlanacağını ifade etti.

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz, yapılan hizmetlerin sahada görülmesinin teşkilat çalışmaları açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yılmaz, 'Görmek ile duymak arasında ciddi bir fark var. Bugün burada yapılan hizmetleri yerinde görme fırsatı bulduk. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü sahada gördüğümüz bir çalışmayı vatandaşımıza anlatmak çok daha etkili oluyor' dedi.

Yılmaz, teşkilat mensuplarının yapılan hizmetleri doğru ve etkili şekilde anlatma sorumluluğu taşıdığını vurgulayarak, bu tür programların bu anlamda önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.

'Deprem sonrası süreçte önemli mesafe katedildi'

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise konuşmasında deprem sonrası yürütülen çalışmalara değindi. Zorlu bir sürecin geride bırakıldığını ifade eden Kahveci, 'Büyük bir afet yaşadık. Ancak bu süreçte hem merkezi hükümetimizin hem de belediyelerimizin çalışmalarıyla önemli mesafe kat edildi. Bugün sahada gördüğümüz hizmetler bunun en somut göstergesi' diye konuştu.

AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Yurdanur Mut, programın kendileri açısından verimli geçtiğini belirterek, yapılan hizmetlerin yerinde görülmesinin önemine dikkat çekti. Mut, 'Bugün Battalgazi'de yapılan hizmetleri yerinde görme fırsatı bulduk. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü gördüğümüz hizmetleri vatandaşlarımıza anlatmak bizim görevimiz' dedi.

AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ise son 24 aylık süreçte hayata geçirilen hizmetleri birlikte inceleme fırsatı bulduklarını belirtti. İnanç, 'Yapılan çalışmaları sahada görmek bizlere güven veriyor. İlçemizde gerçekleştirilen hizmetler sayesinde vatandaşlarımızın karşısına daha güçlü bir şekilde çıkabiliyoruz' ifadelerini kullandı.

'Deprem Sonrası Değişimi Görmek Umut Verici'

Programa katılan AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları üyesi Gül Taneli, yapılan çalışmaları olumlu bulduklarını belirterek, deprem sonrası ortaya çıkan değişimin sahada görülmesinin kendileri açısından önemli olduğunu ifade etti. Taneli, gerçekleştirilen hizmetlerin ilçeye değer kattığını dile getirdi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları üyesi Ayşe Melek Kapıkaya ise özellikle sahada gördükleri projelerden etkilendiklerini belirterek, 'Verilen sözlerin yerine getirildiğini görmek bizleri memnun etti. Özellikle Derme Deresi ve yapılan çevre düzenlemeleri dikkat çekici. Yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.