Bakan Işıkhan, Dünya Hemofili Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Işıkhan, Mart ayında 4 bin hemofili hastasının tedavi giderlerini karşıladıklarını dile getirerek, 'Hemofili hastası vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Geri ödeme listemizde yer alan 66 hemofili ilacı sayesinde tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırdık. 2026 yılı Mart ayı itibarıyla 4 bin hemofili hastamızın tedavi giderlerini karşıladık. Kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme listemize dahil ettik. Tedavilere ev ortamında kolaylıkla erişim imkanı sunduk. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığı ile vatandaşlarımızın daha iyi tedavi hizmetlerinden yararlanmaları için adımlar atmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.