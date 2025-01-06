Batman’ın Kozluk ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kozluk ilçesine bağlı Oyuktaş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.