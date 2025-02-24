Batman’ın Sason ilçesinde donan Yolüstü Şelalesi’nde 30 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Batman’da kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkili oluyor. Sıcaklıkların sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Sason ilçesinde, çok sayıda dere, göl, gölet ve şelale dondu. Yolüstü köyündeki Yolüstü Şelalesi de buz tuttu. Danan şelalede 30 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlardan Heybet Şahin, her tarafın donduğunu belirterek, yoldan geçerken şelalenin buz tuttuğunu görüp fotoğrafını çekmeye geldiklerini söyledi. Abdullah Uzun ise, manzarayı görüp fotoğraf çektiklerini dile getirerek, "Sason’da su akan her yerde böyle manzara çıkıyor. Yüksekliği yaklaşık 30 metre. Herkes gelip fotoğraf çeksin, anı kalsın" dedi.