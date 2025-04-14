Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Batman’ın Sason ilçesinde nisan ayı ortasında etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı. İlkbahar ile birlikte erken açan ters laleler kar altında kalırken, yayla hazırlığı yapan hayvan besicileri, yoğun kar yağışı nedeniyle yayla göçlerini zorunlu olarak erteledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yolunun açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri, yoğun mesai harcıyor.