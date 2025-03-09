Batman’ın Sason ilçesi Yücebağ beldesindeki Yücebağ Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulunda "YİBO’da Bir Dikili Ağacım Olsun" etkinliği dahilinde bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Okulda geleneksel hale gelen fidan dikim etkinliğini 5 yıldır devam ettirdiklerini belirten Yücebağ Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Hamdi Çelebi, "Bugün, doğanın güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idaremiz ve personellerimizle bir araya geldik. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz "YIBO’da Bir Dikili Ağacım Olsun" etkinliği dahilinde, hep birlikte okulumuzun bahçesine nefes aldıracak ve doğanın dengesini koruyacak fidanlar diktik. Son beş yılda 300 adet palamut ve badem tohumu ektik. Bununla birlikte 700 civarı da fıstık, ceviz, çam ve benzeri meyve fidanını toprakla buluşturduk. Öğrencilerimize doğa sevgisiyle birlikte, okulumuzda kitaplardan verdiğimiz derslerin yanı sıra pratikte de her alanda hayata hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.