Batman’ın Kozluk ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı, bir evin balkon kapısını mermi gibi deldi.

İlçede kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatımı olumsuz etkiledi. Yoğun dolu yağışı, bir evin balkon kapısını mermi gibi deldi. Öte yandan, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün sağanak uyarısının ardından ilçede dakikalar içinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı trafikte aksamalara neden oldu. Göle dönen yollarda çocuklar, yolun karşısına geçmekte zorluk yaşadı.