Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Batman’da Kur’an-ı Kerim ardından Mevlid-i Şerif okundu ve dua edildi.

Batman Kudret Camisinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programına İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, kamu kurum müdürlerinin yanı sıra çok sayıda polis ve vatandaşlar katıldı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olan depremin sene-i devriyesinde hayatını kaybedenler için önce Mevlid-i Şerif okundu ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Okunan Mevlid-i Şerifin ardından açıklama yapan Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş, "Bu gün tüm camilerimizde 6. Şubat Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif okuduk ve dua ettik. Cenab-ı Allah bir daha milletimize, memleketimize böyle acılar yaşatmasın. Bu vesileyle ben bütün depremlerde ve afetlerde kaybettiğimiz canlarımız için Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

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Program sonrası cami bahçesinde vatandaşlara bisküvi, lokum ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Kaynak: iha