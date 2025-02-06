Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede bugüne kadar 73 bin 402 deprem daha meydana geldi.ANKARA (İGFA) - AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anıldı.

Ülkede böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için 7 gün 24 saat milletin hizmetinde çalışmaya devam edildiği ifade edilen paylaşımda, 6 Şubat 2023'ten bugüne kadar Türkiye'de ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiğini, 734'ünün büyüklüğünün 4'ün üzerinde olan depremlerin 73 bin 402'sinin Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olduğu bildiriildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1887397485196296377