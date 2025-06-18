Batman-Hasankeyf kara yolunda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Batman-Hasankeyf kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 49 yaşındaki Mehmet Selim Doğan’a çarptı. Ağır yaralanan Doğan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.