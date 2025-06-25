Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağına girerek bataklığa saplanan 3 büyükbaş itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahallesi’nde bulunan dere yatağına giren 3 büyükbaş hayvan bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Hayvanları kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bataklığa saplanan 3 büyükbaş kurtarıldı. Kurtarılan 3 hayvan, sahibine teslim edildi.