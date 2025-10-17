Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz’la bir araya gelen Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı," Adalet ve güvenliğin sağlanmasında kurumlar arası iş birliği büyük önem taşıyor "dedi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Anamur’un adli ve asayiş hizmetleri, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması adına yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Görüşmede, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde koordinasyon ve iş birliğinin önemi üzerinde durularak, adalet ve güvenlik kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin kamu düzeninin korunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü çalışmaların adalet sisteminin işleyişinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başsavcı Tanju Çatlı, "Güvenlik güçlerimiz, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Bu gayretlerinden dolayı tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ise," Başsavcımızın ziyareti bizleri mutlu etti, kamu düzeninin korunması için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.