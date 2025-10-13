DÜZCE(İHA) – Düzce’de Kamu Spor Oyunları 3x3 basketbol müsabakalarında şampiyon Üniversitesi A şampiyon oldu.

Düzce’de 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenen 2025-2026 Kamu Spor Oyunları 3x3 Basketbol Müsabakaları, 18 Temmuz Spor Salonu’nda gerçekleşti. Turnuvaya 7 takım ve toplam 35 sporcu katıldı. İki gün süren heyecanlı müsabakalar sonunda Üniversite A birinciliği elde ederken, Üniversite B ikinci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk takdim etti.