Ankara Valisi Vasip Şahin, Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde 21 bin 28’si polis, 2 bin 240’ü jandarma olmak üzere toplam 23 bin 268 personelin görev yapacağını bildirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde uygulanacak denetimler ve güvenlik önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşların bayram tatilini güvenle geçirmesi için gereken her türlü önlemin alındığını belirten Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın huzur, güven ve mutluluk içinde bu bayram sevincini yaşayabilmesi için, Valiliğimizce Ankara il genelinde gerekli tüm tedbirler özenle alınmış, hazırlıklar tamamlanmıştır. Bayram öncesi ve tatil süresince halkımızın güven içinde yolculuk yapabilmesini sağlamak amacıyla, 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında şehir içi ve şehirlerarası yollar ile bağlantı güzergahlarında trafik güvenliğini sağlamak için ilgili birimlerimizce yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Özellikle yol yapım çalışmalarının devam ettiği alanlarda, sürücülerimizin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmesi hayati önem taşımaktadır. Havadan ve karadan trafik denetimleri de bu süreçte yoğun bir şekilde sürdürülecektir."

Ağır vasıtaların geçişine izin verilmeyecek

4-6 Haziran tarihleri arasında belirli durumlar hariç ağır vasıta araçların seyrine izin verilmeyeceğini söyleyen Vali Şahin, "4 Haziran Çarşamba günü saat 16.00’dan itibaren 6 Haziran Cuma günü saat 11.00’e kadar ilimizden Antalya ve İzmir ili istikametine doğru Sivrihisar ilçesine kadar D200 karayolunda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecek olup, sadece bozulabilir ve dondurulmuş gıda, ilaç ve tıbbi malzeme ile diğer kritik ihtiyaç maddelerini taşıyan araçlar için kontrollü geçiş sağlanacaktır" dedi.

"112 Acil Çağrı Merkezi kesintisiz şekilde tam kapasiteyle hizmet verecek"

Bayramda 112 Acil Çağrı Merkezinin tam kapasite görevde olacağını belirten Vali Şahin, "Bayram süresince acil sağlık durumlarına müdahale için hastaneler, acil servisler ve 112 Acil Çağrı Merkezi kesintisiz şekilde tam kapasiteyle hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.

İl genelinde 23 bin 268 personel görev yapacak

Bayram tatili süresince Ankara’da 23 binden fazla emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını belirten Vali Şahin, "Vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde bayramı geçirebilmesi için halkın yoğun olarak bulunduğu AŞTİ, tren garı, Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu, havalimanı, alışveriş merkezleri, mezarlıklar gibi kritik noktalarda gerekli tedbirler alınmıştır. 21 bin 28 emniyet personelimiz, 2 bin 441 araç, 1 helikopter ve 1 dron ile Jandarma sorumluluk bölgelerinde ise 2 bin 240 personeli, 501 araç ve 14 drone ile görev yapacaktır" açıklamalarında bulundu.

Vali Şahin, açıklama öncesi Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya, merkez ilçe kaymakamları, vali yardımcıları ve valilik personeli ile bayramlaştı.