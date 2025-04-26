Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Gastronomi Panayırı’na katıldı. Başkan Zeyrek, İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak ve ‘Gezgin Çoban’ adıyla sokak lezzetleri programı yapan Mehmet Çoban ile birlikte tezgahın başına geçerek “Enginarlı Mesirli Bahar Pilavı” yaptı.MANİSA (İGFA) - Başkan Zeyrek, üreticilere yönelik önemli müjdeler de verdi. Başkan Ferdi Zeyrek, yakın zamanda “Gezici Market Tırı” projesiyle kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri satın alarak, mahallelerde uygun fiyatla vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Gastronomi Panayırı’na İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak ve Gezgin Çoban adıyla sokak lezzetleri programı yapan Mehmet Çoban da konuk oldu. Programa katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Bucak ve Çoban ile birlikte “Enginarlı Mesirli Bahar Pilavı” yaptı.

“Don olayı öncesi üreticilerimizi uyardık”

Ferdi Zeyrek, yemek yaptıktan sonra katıldığı söyleşide de çiftçiler, kooperatifler ve vatandaşlara yönelik yeni projelerin müjdesini verdi. Zeyrek, “Bereketli Gediz Ovası’nın ürünleri sadece Manisa’nın değil, 81 ilimizin sofrasını süslüyor. Bu kadar bereketli topraklarda görüyorum ki çiftçilerimiz borç batağı içerisinde. Geçtiğimiz yıl çiftçilerimize arpa, buğday, süt bitkisi gibi yüzde 100 hibe destekli ürünler verdik. Geçtiğimiz ay, bir don olayı yaşandı. Bundan 3 ay önce bir lansman yaptık. Dijital destek uygulamalarımızı tanıttığımız bu lansmanda ‘Manisa İçin Tarım’ uygulamamız da vardı. ‘Manisa İçin Tarım’ uygulamasını indiren üreticilerimizi don olmadan 1 hafta önce uyardık. 199 mahallede noktasal olarak tüm çiftçilerimize bu bilgilendirmeyi yaptık. Bu uyarıyı görenler gerek fıskiye sistemi ile gerekse ürünlerini membran ile örterek don olayından kurtuldular. Üreticilerimizin bir kısmı bizlere teşekkür ettiler” dedi.

“Üreticilerimize sıvı gübre ve aminoasit desteği vereceğiz”

Yaşanan don afetinin ardından hemen harekete geçtiklerini belirten Başkan Zeyrek, “Tabii ki buna kayıtsız kalamazdım. Bir talep açıldı. Afetten etkilenen 15 dönümün altındaki TARSİM’e üye olmayan tüm çiftçilerimize yüzde 100 hibe destekli sıvı gübre ve aminoasit desteği veriyoruz. Bu dönemde sıvı gübre ve aminoasit atılırsa oradaki don olayından zarar gören bağlar tekrar yeşerecek. Önümüzdeki hafta Çarşamba gününden itibaren de sıvı gübre ve aminoasit desteğini sağlayacağız. ‘Manisa İçin Tarım’ uygulamasında şunu yapıyoruz. Göktürk Uydusu’nun Manisa’nın üstünden geçtiğinde elde ettiği verilerle yapay zeka ile birlikte ürünlerin yaprak gelişimine bakıyoruz. Yaprak gelişiminden de rekolte tahmin edebiliyoruz. Daha ürün yapraktayken ne kadar domatesimiz olacak, kavun, karpuz, üzümümüz olacak bunun rekoltesini önceden bilen bir kurum haline geldik bir yıl içinde. ‘Manisa için Tarım’ uygulamasını üreticilerimizin kullanması gerekiyor” diye konuştu.

“Önümüzdeki yıl ‘Gezici Market Tırı’ projemiz hizmete girecek”

Üreticilerin artık yalnız kalmayacağını vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki bir yıl içerisindeki planımız ise Gezici Market Tırı oluşturmak. Bu gezici market tırında kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri onlardan satın alarak mahallelerde uygun fiyatla vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Artık kadın kooperatiflerimizin sesini duyan ve onlarla birlikte olmaktan çok mutlu olan bir belediye başkanları var” dedi.

“Manisa’nın Gastronomiye destek veren bir belediye başkanı var”

İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak da Manisa’da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e gastronomiye verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Gastronomi ile ilgili yapacağınız faaliyetlerde lokomotif her zaman belediyeler oluyor. Her şehrin kendi ürettiği ürünleri satabilmesi belediyeler aracılığı ile mümkün oluyor. Gastronomi turizmi konusunda Manisa’nın ileride çok büyük bir pay alacağını düşünüyorum. Manisa’nın bu açıdan çok büyük bir zenginliği var” şeklinde konuştu.

Gezgin Çoban adı ile sokak lezzetleri programı sunan Mehmet Çoban ise Manisa’da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, yakında Manisa’nın lezzetleri programının da yayınlanacağını belirtti.