Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu sebze ve meyvelere zarar verdi.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili oldu. Özellikle ilçenin ova mahallelerinde yağmurun yanı sıra dolu yağışı kendini gösterdi. Kısa ve etkili olan dolu yağışı ekili alanlara ciddi zarar verdi. Akarsu Mahallesi’nde 30 dönüm üzerine domates ekimi yapan Mehmet Bekçi, bu yıl bütün ürünlerde zarar gördüklerini söyledi. Doludan dolayı seralarında zarar gördüğünü ifade eden Bekçi, "Her tarafta dolu vurdu bizi" dedi.

Kırsal bölgede ekili olan nektarin, kayısı, marul ve buğday gibi ürünlerinde doludan etkilendiği aktarıldı.