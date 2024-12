Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladı. Bir erkek olarak, erkeklerin yaptığı şiddetlerin utancı içerisinde olduğunu belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Görev sürem ve yaşamım boyunca kadın erkek eşitliğinin hep savunucusu olacağıma buradan yüksek sesle söz veriyorum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR), Avrupa’da yerel ve bölgesel düzeyde toplumun tüm kesimlerinin hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanmaları amacıyla geliştirdiği ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ve Manisalı kadınlar katıldı.

Başkan Zeyrek: “Durum son derece ciddi”

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nı imzalamasının ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Bugün çok önemli bir imza için bir aradayız. Gönül isterdi ki bu tür imzalara gerek olmasaydı. Gönül isterdi ki binlerce yıllık tarihe sahip insanoğlu ve bu kadim topraklarda kadın erkek eşitliği çoktan sağlanmış olsaydı Gönül isterdi ki 21’inci yüzyılda kadınların katledildiği, öldürüldüğü ve dahi cins kırıma uğradı bir dönemden geçmeseydik Maalesef durum son derece ciddi” ifadelerini kullandı.

“Hemcinslerimizin yaptığı şiddetlerin utancı içerisindeyim”

İmza töreni öncesinde Turgutlu’ya gittiğini belirten Başkan Ferdi Zeyrek, “Turgutlu’da maalesef hemcinsim tarafından şiddet gören 2 kadın kardeşimizi hastanede ziyaret etmek zorunda kaldım. Bir tanesi yoğun bakımda. Diğeri ise odaya çıkmış ama yaşadıkları çok dramatikti. Evlatlarıyla, aileleriyle birlikte üzüntülerine ortak olduk. Onlara da şunu söyledim. ‘Sizlerle hastanede değil, kadın istihdamının yapıldığı, kadınların söz sahibi olduğu mekanlarda ve ortamlarda güler yüzlerle birlikte olmak benim en büyük isteklerimden bir tanesiydi.’ Maalesef bir erkek olarak hemcinslerimin yaptığı bu şiddetlerin utancı içerisindeyim. Bu son olsun dedikçe bu olayları her gün yaşar haldeyiz” diye konuştu.

“Dur demenin vakti geldi”

11 Haziran 2024 tarihli Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporuna göre maalesef Türkiye 146 ülke arasında 127’inci sırada yer aldığını belirten Başkan Zeyrek, “Avrupa’da ise sonuncu sırada yer alıyor. Artık buna dur demenin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Bu farkındalığı oluşturmamız gerekli. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından kaleme alınan, Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlerin, yetkilerini kullanarak, ortaklılar oluşturmak suretiyle vatandaşları için daha fazla eşitliği hayata geçirilmesine yönelik taahhütlerini içeren Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartnamesini imzalıyoruz” dedi.

“Sadece imzada kalmayacak”

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı’nın sadece imzada kalmayacağını söyleyen Başkan Ferdi Zeyrek, “Bu protokolün hayata geçmesi için başta Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, şahsım Ferdi Zeyrek olarak her zaman arkasında olacağımı, bu protokolle birlikte kadın erkek eşitliğinin sağlandığı, bu temsiliyetin de şehrimin her yerine yayılması için çabalayan bir belediye başkanı olacağımın sözünü vermek istiyorum. Önce kendimden başlayarak ezber dili söylem ve erkek dilinden kurtulacağıma sizlerin önünde söz veriyorum. Kadın mücadelesine bir evlat, bir eş, bir baba ve bir belediye başkanı olarak her türlü desteği vereceğime söz veriyorum. Bunu yaparken hiçbir siyasi beklentim, ikbal ve hedeflerimin olmadığının bilinmesini istiyorum. Yaşamım boyunca gölge etmeden kadınların yanında olacağıma ben burada söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

“Kadın erkek eşitliğinin hep savunucusu olacağıma yüksek sesle söz veriyorum”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zira bu böyle gitmez, artık yeni şeyler söylemek gerekiyor. Bugün imzaladığımız protokolün de en büyük adım olduğunu biliyorum. Bu sözlerimin arkasında durup, görev sürem ve yaşamım boyunca kadın erkek eşitliğinin hep savunucusu olacağıma buradan yüksek sesle söz veriyorum. Bu sözleri tek başına Ferdi Zeyrek’in vermesi yetmez. Bu toplumsal bir mücadelenin sonucuyla olabilir. Manisa’da yaşayan 1,5 milyon kişi çok büyük bir aileyiz. Hepsine saygım ve sevgim sonsuzdur. Bu mücadeleyi bugün buradan ateşleyeceğiz. Manisa’mda yaşayan 1,5 milyon kişiye bu zihniyeti aşılamak da benim ve burada bulunan herkesin en öncelikli sorumluluğudur. Bugün attığımız imzanın hem Manisa’mıza hem ülkemize hayırlı olmasını ve bu farkındalığın her yere ulaşması en büyük hedefimdir.”

CHP İl Başkanı Özalper: “Elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz”

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise, “Bugün aslında benden çok onun konuşması kıymetli. Biz kadınlar olarak her platformda bunları defalarca dile getiriyoruz. Eşit temsil hakkı diyoruz, eşitlik diyoruz. Ancak kasım ayı verilerine baktığımızda 32 kız kardeşimiz erkekler tarafından öldürüldü. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri olarak, mor bayraklı belediyeler olmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Birlikte kol kola, omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Başkanıma da bu ince davranışından ötürü çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.