Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, “Söz veriyorum, görevde olduğum müddetçe 2 ton su 1 TL olacak” dedi.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul’da, 15 gündem maddesi görüşülüp oylanarak kabul edildi. Gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, meclis üyelerine MASKİ Genel Müdürlüğü’nün faaliyet raporuna ilişkin sunum yaptı.

“BU ZORLU EKONOMİK ŞARTLARDA VATANDAŞA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Başkan Zeyrek, “Çok değil daha 14 ay öncesine kadar Manisa’mız Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanıyordu. Seçim vaadimiz de olan 2 ton suyu 1 TL yaptık. Sonraki kademelerde de yüzde 30 indirim gerçekleştirdik. Böylelikle halkımıza insani su tüketim hakkını sembolik bir rakamdan sunduk. Aradan geçen sürede, ülkenin en pahalı suyunu kullanırken bugün ilk 10 da dahi yokuz. Bu kararla halkımızın cebine yaklaşık 518 milyon TL doğrudan katkı sunduk. Bu zorlu ekonomik şartlarda vatandaşlarımıza destek vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Parası olan, olmayan diye kimse ayırt edilemezdi. 1 TL gibi sembolik bir rakamdan vatandaşlarımıza suyu ulaştırdık. Buradan şunun sözünü veriyorum, ben görevde olduğum müddetçe 2 ton su, 1 TL olacak. Vatandaşlarımız ekonomik anlamda bizden destek bekliyor. Meclis üyelerimize de birlikte bu kararı aldığımız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“DİJİTAL ALTYAPIYA ÖNEM VERİYORUZ”

Başkan Zeyrek, Manisa’nın gün geçtikçe büyüdüğünü ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, “Kentimiz sanayisi, tarımsal alanları ve coğrafi konumu nedeniyle her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Büyüyen kentimizde dijital bir altyapının olmadığını gördük. Zaman içerisinde altyapı hizmetleri yapılmış, ama bunu dijital ekranda göremiyoruz. Yalnızca paftalarda kalan bazı sokak ve mahallelerde deneme yanılma yöntemi ile altyapının nasıl bir halde olduğunu görüyoruz. Teknolojinin aktif olduğu bu zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’müzün buna ayak uydurması gerektiğini biliyoruz. Bu noktada kentin altyapı ve üstyapı çalışmalarını bilimsel verilerle yapıyoruz. Bir yandan kentin dijital altyapı haritasını çıkartıyoruz, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizde altyapıyı tamamen görecek ve bilecek duruma geleceğiz. 17 ilçede de bu projeleri tamamlamak istiyorum. Yeni açacağımız imar alanları da bu dijital altyapı ile yarınlara bırakacağımız hediye olacaktır” dedi.

“MURADİYE’Yİ ARTIK SU SORUNUNDAN KURTARMAK İSTİYORUM”

Muradiye’ye yapılacak altyapı yatırımı ile ilgili de bilgi veren Başkan Ferdi Zeyrek, “Nüfusu 5-6 bin iken altyapısı yapılmış, şu anda gece nüfusu 57 bine ulaşan Muradiye’de 1.katlara su ulaşmıyordu. Dünya Bankası ile 2 Milyar TL’lik, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ve MASKİ’nin en büyük kredi anlaşmasına, imza attık. Muradiye’nin altyapısının tamamını değiştiriyoruz. Bu imzadan sonra Muradiye Mahallesi’nde yapılacak altyapı dönüşümü için ihaleye çıktık. 13 firmanın teklif verdiği ihalemizi diğer ihalelerimizde olduğu gibi şeffaf yönetim anlayışımız gereği canlı yayında verdik. Muradiye’nin altyapısının tamamen yenileneceği bu proje kapsamında; 65 kilometre içme suyu, 65 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre de yağmur suyu hattı döşeyeceğiz. Düşündüğümüz rakamların daha da altında Muradiye’nin altyapısını yenileyebilir duruma geleceğiz. İhalede alınan teklifleri, ön değerlendirmenin ardından onay için Dünya Bankası’na gönderdik. Dünya Bankası’nın kararı ile ihale sonuçlarının kesinleşmesinin ardından en kısa sürede ilk kazmayı vuracağız. Bu hafta da Muradiye projesi içerisinde yer alan atık su arıtma tesisinin ihalesine çıkıyoruz. Muradiye’yi artık su sorunundan kurtarmak istiyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ZEYREK’TEN GELENBE MAHALLESİ VE GÖRDES’E MÜJDE

Başkan Zeyrek, bir projenin de müjdesini vermek istediğini belirterek, “Kırkağaç’ımızın Gelenbe Mahallesi de altyapının kangren olduğu mahallelerden bir tanesiydi. Önümüzdeki hafta da bu projenin ihalesine çıkacağız. Umut ediyorum ki Haziran sonu, Temmuz ayının ilk haftası da ilk kazma vurulacak. Bir müjdemiz de Gördes ilçemiz için var. Gördes’te özellikle yaz aylarında yaşanan su problemini ortadan kaldırmak için İller Bankası’na sunmuş olduğumuz projeye, gerekli mali desteği aldık. Gerekli koşullar sağlandıktan sonra 20 kilometrelik isale hattı çalışmalarına en hızlı şekilde başlayacağız. Gördes ilçemizin altyapısında da çok ciddi bir iyileştirme yaparak, ilçemize daha sağlıklı içme suyu ulaştıracağız” dedi.