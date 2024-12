Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde Soma ilçesinde bir dizi program gerçekleştirdi. Başkan Zeyrek, programı kapsamında, maden şehitliğini, maden sendikalarını ve görevleri başındaki maden emekçilerini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde Soma ilçesini ziyaret etti. Başkan Zeyrek, Soma programında ilk olarak CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez ile birlikte maden şehitliğini ziyaret etti. Şehit madencilerin mezarına karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Ardından Başkan Zeyrek ve beraberindeki heyet, Soma Belediyesi tarafından Dünya Madenciler Günü için hazırlanan fotoğraf sergisini gezdi. Başkan Zeyrek, serginin gezilmesinin ardından Soma Belediyesini ziyaret etti.

Başkan Zeyrek, ilk olarak Türkiye Maden İşçileri Sendikasını ziyaret ederek, Ege Bölgesi Şube Başkanı Cumhur Yılmaz, Ege Bölgesi 1 no’lu Şube Başkanı Rıza Sal ve 2 no’lu Şube Başkanı Murat Çolak ile bir araya geldi. Başkan Zeyrek, ardından Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Şube Başkanı Gökay Çakır ve Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak ve maden emekçilerini ziyaret etti.

Maden yoluna asfalt sözü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Türkiye Maden İşçileri Sendikası ziyaretinde gelen asfalt talebine kayıtsız kalmadı. Başkan Zeyrek, “Asfalt sezonuna Mayıs ayı gibi başlayacağız. Ve o zaman maden yoluna asfalt sermenin sözünü ben sizlere veriyorum. Bu, hem benim sözüm, hem de Sercan Okur’un sözüdür. Biz, 2025 yılı yol çalışmalarında maden yolunu inşallah düzelten taraf olacağız” dedi.

Başkan Zeyrek, sendikalarda yaptığı açıklamalarda, “Tabiki, bu günü kutlarken hep aklımıza 13 Mayıs’ta yaşadığımız acı olay geliyor. Geçtiğimiz aylarda, Fernas’ta yaşanan direnişte madenci kardeşlerimizle birlikteydik. Bizler, sizin yanınızda her zaman için varız. 4 Aralık’ı Soma’da geçirmemin en büyük sebebi de budur. Sermaye sahiplerinin de madencilere artık saygı duyması, onlara hak ettiği değeri vermesi bizim en öncelikli istediğimiz şeylerden bir tanesidir. Bugün, 4 Aralık’ta madencilerimizi anıyoruz. Madencilerimiz alnının teriyle, yerin yüzlerce metre altında helal ekmeği kazanmanın derdindeyken maalesef hak ettikleri iş sağlığı ve güvenliğine de ulaşamadığını görüyoruz. Daima sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Belediyeler bugüne kadar maalesef ya hiç ilgilenmedi ya da sermayenin tarafında kaldı. Ülkemizde, Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliği diye bir anlayış var artık. Bugüne kadar Sayın Genel Başkanım hep Soma’daydı. Soma faciasının ilk gününden son gününe kadar adli süreçte de her zaman yanınızdaydı. Biz, bu düsturda olan kişileriz. Tüm işçilerimizin her zaman yanında olacak, onların haklarını savunan tarafta olacağız” dedi.

“Maden işçilerimizin sorunları, bizlerin de sorunlarıdır”

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise, “Biz, önceki yıllarda Büyükşehir Belediye Başkanını 13 Mayıs gibi Soma için çok önemli bir anma gününde bile yanımızda görememiştik, hissedememiştik. Bu anlamda, Ferdi başkanıma da tekrar teşekkür ediyoruz. Maden işçilerimizin sorunları, bizlerin de sorunlarıdır. Bu sorunları çözmek adına sizlerle de istişare halinde olmaya, görüşme halinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar, madenciler günümüzü kutlamaya gelen bir ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı görmedim”

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Şube Başkanı Gökay Çakır da, “2014 yılından beri 301 madencimizi kaybettikten sonra Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte çok istişareler yaptık. Çok emeği var. Fernas şirketine karşı bizlere çok destek verdiniz. CHP olarak bizi onurlandırdınız. Bu mücadeleler tek başına olan mücadeleler değil. 6 yıldır bu sendikadayım. Bugüne kadar, madenciler günümüzü kutlamaya gelen bir ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı görmedim. Sizlere, madenciler gününde çok teşekkür ederim” dedi.

Maden işçileri çalışma alanlarında ziyaret edildi

Başkan Zeyrek, Soma programı kapsamında, maden ocaklarını da ziyaret ederek, maden emekçileri ile de bir araya geldi. Başkan Zeyrek, maden emekçilerine şöyle seslendi: “Çok değerli maden emekçisi kardeşlerim, hepinizin öncelikle Dünya Madenciler Gününüz kutlu olsun. İyi ki bir aradayız, iyi ki varsınız. Görüyorum, bazılarınız ocaktan çıktı, bazılarınız ocağa girecek. Siz çalışmaya girerken helallik isteyen, çıktığında geçmiş olsun diyerek, birbirine sarılan, kazandığı parayı helalinden kazanan insanlarsınız. Kazandığınız her kuruş, ananızın ak sütü gibi size helal olsun. Orhan Veli şöyle diyor: “Yüz karası değil, kömür karası, böyle kazanılır ekmek parası.” 4 Aralık’ta sizlerle birlikte olmak istedim. Emeğiniz çok kutsal, emeğiniz çok büyük. İyi ki varsınız. 4 Aralık Madenciler Gününüz kutlu olsun.”