Germencik Belediyesi mutlak tasarruf politikası ve kendi kendine yeten belediye modeliyle sürdürdüğü hizmet ve faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Belediye Başkanı Burak Zencirci park ve bahçelerde kullanılan çit imalatının da artık belediye özkaynaklarıyla üretildiğini ifade ederek tasarruf sağlamak ve mali düzeni korumak için küçük büyük demeden çalışmalara hız verildiğini ifade etti.

Başkan Zencirci konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, " Göreve geldiğimiz günden bugüne belediyemizin borçlarını önemli ölçüde azalttık, kurduğumuz sürdürülebilir mali düzenle personel maaşlarının zamanımda ve eksiksiz ödenmesi, asli hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi, esnaflara olan ödemelerin aksamadan devam etmesini sağladık. İçtiğimiz bir bardak çayı bile hesap etmek zorundayız. Belediyelerimiz şu an halkımızın en büyük dayanağı, moral kaynağı ve motivasyonu durumundalar. O sebeple halkımızın bu hassasiyetinin farkındayız ve bu güvenlerini sürdürmek için yoğun bir çalışma takvimiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çit üretimine başladık. 1 kuruş dahi olsa bu konuda en azından kendi işimizi kendimiz çözmeye başladık. İmkan dahilinde olabildiğince tüm hizmet ve faaliyetlerimizi bu kendi kendine yeten modele dönüştürmeyi dolayısıyla halkımızın bize emanet ettiği belediyeyi ve bütçeyi koruyacağız"