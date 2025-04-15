Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, iptal olan deve güreşinde toplanan bağışlarla belediyeye kepçe kazandırdı.

12 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşmesi planlanan ancak hava muhalefeti sebebiyle iptal olan 76. Geleneksel Germencik Deve Güreşleri için firma ve vatandaşların yaptığı bağışlarla belediye hizmetlerinde kullanılmak Germencik Belediyesi’ne kepçe alındı. Bağışlardan elde edilen gelirle alınan kepçenin Devlet Malzeme Ofisinden temin edildiğini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci ilçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun dedi. Bağışta bulunan herkese teşekkür eden Başkan Zencirci, "İptal olan Germencik Deve Güreşleri’nde elde edilen geliri ihtiyaca uygun bir şekilde kullanmak istedik. Bu çerçevede özellikle büyük araçların müdahale edemediği dar ve engebeli alanlarda ihtiyacı görecek mini kepçe almaya karar verdik. Devlet Malzeme Ofisi’nden temin ederek halkımızın hizmetine sunduk. Hava şartları sebebiyle güreşimiz gerçekleşmediği için elbette üzüldük ancak böyle hayırlı bir sonuca sebep olduğu için de mutluyuz. Olumsuz hava şartları sebebiyle iptal olan 76. Germencik Deve Güreşlerimizde elde edilen bağış gelirlerini halkımızın ihtiyacına uygun olarak kullanarak, DMO’dan kepçe alıp halkımızın hizmetine sunduk. Değerli Güreş Komitesi üyeleri Ömer Bitim, Özgür Dülger, Fethi Tezcan, Mehmet Cerit, Mustafa Bozdağ ve Levent Çırpan başta olmak üzere bağışlarıyla aracımızı ilçemize kazandıran tüm esnaf, firma ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bağışlarıyla bu aracı onlar halkımızın hizmetine sundu, bizler de vesile olduk. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.