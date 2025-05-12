Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen UEFA C Lisans Antrenör Eğitim Kursu açılış törenine katılarak, yeşil sahada görev yapacak teknik adamlara başarılar diledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, önceki dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Gaziantep Gençlik ve Spor eski müdürü mevcut İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay adına düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA C Lisans Antrenör Eğitim Kursu açılış törenine katıldı.

"Bayrağı ileriye taşıyacağız"

Antrenörlere başarı dileklerini ileten Yılmaz, sportif alandaki çalışmaları daha ileriye taşımak için çalıştıklarını belirtti. Yılmaz, "TÜFAD Gaziantep Şubemize bu anlamlı organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Spor alanında çok kıymetli çalışmalara imza atan önceki dönem başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Muhittin Özbay adına düzenlenen kursta hocalarımıza gönülden başarılar diliyorum. Tesisleriyle, yapılanmasıyla spor alanında çok özel çalışmalar yapan Rıdvan Başkanımızdan devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak adına çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kursun organizasyonunda emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum" dedi.