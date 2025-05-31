Şehitkamil Belediyesi tarafından yönelik olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, karaoke ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Gaziantep’te Atatürk ve Gençlik", "Atatürk’ün İzinde Gençliğin Sesi" temasıyla düzenlenen 2. Geleneksel Resim, Karaoke ve Kompozisyon Yarışmaları’nda dereceye giren öğrenciler, törenle ödüllerine kavuştu. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Başkan Umut Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri, Şehitkamil Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile yarışmaya giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Hepiniz Mustafa Kemal’siniz"

Başkan Yılmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada yarışmalara duyulan ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yılmaz, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur." Kıymetli gençler, o kadar güzel neşeyle bakıyorsunuz ki ben karşımda Mustafa Kemal’leri görüyorum. Mustafa Kemal’i bir rehber olarak mutlaka beyninizin bir köşesine yerleştirin. Bugün burada Mustafa Kemal’i anmak üzere yarışan her öğrencimiz benim gönlümün birincisidir" dedi.

"Sanata olan ilgiyi artıracağız"

Şehitkamil genelinde sanata duyulan ilgiyi artırmak için birçok proje hayata geçirdiklerini anlatan Yılmaz, "Bir millet ancak sanatla kalkınabilir. Bugün bu yarışmaya giren arkadaşlarımızın gözlerinde ne mutlu bize ki bu ışığı ve azmi gördüm. Bizler her zaman sizlerin yanında olacağız. Gerekli imkanları sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Dereceye girenler ödüllerine kavuştu

Yarışmalarda birinci olan öğrencilere 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL, karaoke yarışmasının dördüncü ve beşincisine mansiyon ödülü olarak 2 bin 500 TL ödül verildi. Ayrıca dereceye giren 3 okula da yazıcı verildi. Yarışmalarda resim kategorisinde ilk 3 şu isimlerden oluştu: Hamza Tatar, Nidanur Ünün, Elif Rumeysa Erdoğan. Kompozisynda ise dereceye giren öğrenciler sırasıyla Işık Derin Gökçek, Hüseyin Çelik, Melek Bilge Baytak olurken, karaoke kategorisinde Rüya Akgül, Güllü Budak, Özlem Gezer, Mehmet Efe Aydın, Melike Ülkü Erçağlayan’a ödül verildi.