Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşakspor sporcularını antrenmanda ziyaret etti.

Uşak Belediye Başkanı ve Uşakspor Onursal Başkanı Özkan Yalım, Nesine.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Uşakspor’u antrenmanda bulunan sporcuları Uşakspor Tesislerinde ziyaret etti. Başkan Yalım, oyuncularla sohbet edip takımın durumu hakkında bilgi aldı. Takımın moralini yükseltmek amacıyla yapılan bu ziyaret, hem teknik ekip hem de futbolcular tarafından memnuniyetle karşılanırken, Başkan Yalım teknik direktöre ve takıma başarılar diledi.

Ziyaret kapsamında Başkan Yalım’ın yanı sıra, Uşak Besnililer Kültür Ve Dayanışma Derneği üyeleri de bulundu.