Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, banka müdürleriyle bir araya geldi.
Atapark Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa Başkan Yalım’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Halil Arslan, Reyhan Aydın, Serap Saruhan, Serpil Keskin, Serdar Arıcan katıldı. Sık sık vatandaşları dinleyen Başkan Yalım, kent genelinde görev yapan banka müdürleri bir araya geldi. Banka müdürleriyle kahvaltıda buluşan Başkan Yalım, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Program, toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.
Kaynak: iha