Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, küresel karbon salınımının büyük yüzdesinden sorumlu devletlerin ‘karbon nötr’ hedefinin çok uzağında olduğunu belirterek, “Biz burada iyi niyet görmüyoruz. Az gelişmiş ülkelere dönük bir operasyon var. Söz söyleme, gündem belirleme kapasitesi düşük ülkelere dönük bir operasyon var” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlendiği +0.5 Akdeniz’in geleceği Çevre Çalıştayı “Antalya 2050 İklim Senaryoları” başlığında toplandı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 2 gün devam devam edecek çalıştayın açılışında Başkan Uysal’ın yan sıra Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kırmızı, CHP İl Başkanı Nail Kamacı da yer aldı.

"Top çevirme dönemi bitti"

Başkan Uysal, açılış konuşmasında, belediye olarak 10 yıldır çevre çalışmalarını çok ön plana çıkardıklarını söyledi. Bunu görev olarak gördüklerini dile getiren Başkan Uysal, “Çok özel bir marifet olarak düşünmüyoruz. Zaten yapılması gereken bir şey yaptığımızı düşünüyoruz” dedi. ‘En iyi’ ödülleri alan çevre eğitim etkinlikleri de dahil Çevreci Komşu Kart gibi projelerin gelişerek devam edeceğinin altını çizen Başkan Uysal, şunlar söyledi:

“Çevre alanında orta alanda top çevirme devrinin çoktan bitmesi gerekiyor. Şu an son 2 yüzyılın en sıcak yıllarını yaşıyoruz. Ve bunun en fazla etkilediği bölge Akdeniz Bölgesi, Türkiye özünde. O yüzden bu çalışmaların net şemalarla, net sonuç doğuran, sonuç beyannamesini açıklayan tutumlarla, hatta radikal bazı icraatlarla devam etmesi gerekiyor. Çünkü hayatın devam etmesi lazım.”

Tedbirler paketi

Başkan Uysal, bu çerçevede alınması gereken tedbirlerin belli olduğunu söyledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ivedilikle yönelmek gerektiğini belirten Başkan Uysal, Türkiye’nin dalga enerjisi alanında çalışması gerektiğini söyledi. Uysal, "Karadeniz, sınırlardan alırsanız bin 400 kilometrenin üzerinde ve düzenli, öngörülebilir dalga. Hareket boşa gidiyor. O hareketin elektrik enerjisinde çevirmenin teknolojisini geliştirmek çok çok zor olmasa gerek" diye konuştu.

Yine karbon emisyonunu azaltmak için şehirlerde toplu ulaşımın tercih edilebilir olması gerektiğini belirten Başkan Uysal, "Herkesin aracının çıkardığı bir tablodan ivedi kurtulmak lazım" dedi. Tarımda kooperatifleşmenin yine çevre açısından önemli değerler oluşturacağını belirten Başkan Uysal, "Sanayileşmiş bölgelerin özellikle hemen su havzalarının dışına ivedi çıkarılması gerekiyor. Bir devlet planıyla" dedi.

"Üçüncü dünya hareketi"

Aynı zamanda gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden sanayileşmiş, karbon salınımı yüksek ülkelere doğru büyük bir organizasyon gerektiğini, eski terminolojiyle üçüncü dünya hareketi gerektiğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Asıl karbon salınımı yapanlar taşın altına yeterince ellerini koymuyorlar. Dünyanın gelişmiş ülkeleri bir taraftan sivil toplum faaliyeti şeklinde işte çok cılız, eyalet ve vilayet bazında değişimlere gidiyorlar. Ama mevzuatı topyekun değiştirmeye yanaşmıyorlar. Uluslararası metinlere topyekun imza atmaya yanaşmıyorlar. Tam bir planlamaya, disipline yanaşmıyorlar. Birleşmiş Milletleri kurabilen, uluslararası hukuku var edebilen irade, Avrupa Birliği gibi çok önemli ‘medeniyet projesini’ geliştirebilen irade ya da nükleer güce sahip, her türlü teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen iradeler bir türlü çevre konusu gelince gerekeni yapmıyorlar. Biz burada iyi niyet görmüyoruz. Az gelişmiş ülkelere dönük bir operasyon var. Söz söyleme, gündem belirleme kapasitesi düşük ülkelere dönük bir operasyon var.”

Çevre Mühendisleri Oda Başkanı Ahmet Kırmızı da, “Doğayı suçlamaktan artık vazgeçmemiz gerekiyor. Süslü sözlerle oluşturulan algıya kanarak bir süreç yönetmekten kaçınmamız gerekiyor” diye konuştu. Sürdürülebilir dünya için geri kazanıma önem verilmesi gerektiğini belirten Kırmızı, “Tüketirken ‘Olmasa da olur’ diyebilmeliyiz” dedi.