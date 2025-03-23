Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP’nin düzenlediği Cumhurbaşkanlığı ön seçimi kapsamında oyunu Armutalan Kültür Merkezi’nde kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP’nin düzenlediği Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde Armutalan Kültür Merkezi’nde oyunu kullandı. Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ünlü, partililerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Hem partililerin hem de dayanışma sandıklarında oy kullanmak için gelen vatandaşların akın akın oy kullanmaya geldiğini söyleyen Ünlü, katılımın yüksek olmasının önemine değinerek, "Demokrasimize, geleceğimize, adalet mücadelemize ve hukuksuz yere tutuklanan Ekrem başkanımıza sahip çıkmak için oyumuzu kullandık. Akın akın geldikleri oy verme salonlarını düğün bayram yerine çeviren Marmarisli hemşehrilerime demokrasiye olan inançlarını en üst seviyede gösterdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Gün demokrasiye ve Türkiye’ye sahip çıkma günüdür. Oy kullanmayan tüm vatandaşlarımızı da haksızlıklara karşı, demokrasi ve Cumhuriyeti koruma adına ve çocuklarımızın aydınlık bir ülkede yaşaması için saat 17.00’ye kadar oy kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Ünlü daha sonra oy kullanılan bütün salonları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.