Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile ilgili yapılan basın açıklamasında yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Ünlü, karakola giderek sorumlulardan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bugün Muğla Adliyesi önünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun gözaltına alınmasını protesto ederken emniyet mensuplarıyla bir arbede yaşamıştı. Arbedenin sonucunda önce hastaneye giderek sağlık raporu alan Acar Ünlü, ardından kendisi, fotoğrafçısı ve koruma memuru ile birlikte Marmaris Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Karakolu’na gelerek ifade verdi. Başkan Ünlü hakkında yürüyüş kanununa muhalefet, polise mukavemet, kamu malına zarar vermek suçlarından soruşturma açıldığı öğrenildi.

Başkan Ünlü karakol çıkışı yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanan olaylarla ilgili şikayetçi olup, ifade vermeye geldik. Süreç ortada, bizim zaten parti olarak görüşümüz ortada. Partimizin görüşü doğrultusunda durumu takip ediyoruz ve bu görüş çerçevesinde süreci yöneteceğiz. Bugün Muğla Adliyesi önünde yaşananlarla ilgili olayın nasıl olduğunu dile getirdik ve mağduriyetimizle ilgili şikayetçi olduk" dedi.