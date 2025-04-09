Samsun’un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, parti gözetmeksizin tüm meclis üyelerine iş düştüğünü ve öncelikli amaçlarının SGK ve vergi borçları ile birlikte faiz yükünden kurtulmak olduğunu söyledi.

Atakum Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı 1. Oturumu, Başkan Serhat Türkel başkanlığında belediyenin Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. 9 günden maddesinin görüşüldüğü toplantıda en son denetim ve faaliyet raporları görüşüldü. Toplantıda konuşan Başkan Türkel, göreve geldikleri 2024 Nisan ayından itibaren her kalemde tasarruf yaptıklarını ve 63 milyon TL’nin belediye kasasında kaldığının altını çizdi.

"63 milyon TL’lik tasarruf sağladık"

Yaptıkları tasarruflar ile 63 milyon TL’nin belediyede kasasında kaldığına dikkat çeken Başkan Serhat Türkel, "Ciddi anlamda tasarruf modunda gidiyoruz. Bunlar geçmişten ve bugünden yapılan harcamalarda belli oluyor. Birçok hizmeti hem tasarruf tedbirlerine uymak hem de kendi imkanlarımızla, personelimizle yapmaya başladık. Bu uygulamalarla birlikte 63 milyon TL’lik tasarruf sağlamış olduk. Göreve geldiğimiz dönemde şirkete bağlı tesislerin hepsi kapalıydı. Restoranlar, Çakırlar gibi tesislerin biz gelmeden önce ne durumda olduğunu herkes biliyor. İşçi alımı yaptık ama kimleri aldık. İşe yarayan personel aldık. Kıymalı pide alımından bahsedildi. Bu 2024’ün ilk 3 ayında alınmış. Sonrasında bu pideleri biz kendimiz ürettik. Dışarıdan temin etmedik. Burada 2024 yılının ilk 3 ayı ve sonrası eleştirilmedi. 2024 bir bütün olarak eleştiriye konuldu. Kendi görev süremizde her türlü tasarruf tedbirini uyguladık" dedi.

"Bu memleketin gündemi, siyaset aramızı açıyor"

Belediyenin faiz yükünden kurtulması için tüm meclis üyelerine iş düştüğünü belirten Başkan Türkel, "Bugün CHP meclis üyeleri ne ise AK Parti ve MHP üyeleri de öyle. Kimse, ‘biz merkezi hükümetiz, SGK, vergi borçları’ için gidelim demedi. Bakanlar Kurulu’nu tanımıyor musunuz? El öpmek ile dudak aşınmaz. Atakum için ne gerekiyorsa maksimumunu yaparım. Eski Bakan AK Parti Milletvekili Mehmet Muş’un yanına gittim. Sağ olsun ilgilenmek istedi. Bu memleketin gündemi, siyaset aramızı açıyor. Ben burada millete hizmet etmek için yola çıktım. Atakum için yola çıktım. Allah da inşallah hiçbirimizi mahcup etmez. Bu dönem farklı bir dönem" diye konuştu.

"Atakum Belediyesi’ni bu faiz batağından kurtaralım"

"Atakum Belediyesi’ni bu faiz batağından kurtaralım" çağrısında bulunan Türkel şöyle devam etti:

"SGK ve vergi dairesinin alacakları kesiliyor. En son ayda 34 milyon TL gelirimiz bunlara kesildi. Bunlar kesiliyor ama anaparada 17 milyon TL’sine denk geliyor. Korkunç bir de faiz var. Buradan herkesin huzurunda sizlere de sorumluluk vermek istiyorum. Hepimiz Atakum’u daha yaşanabilir hale getirmek, daha güzelleştirmek için yola çıktık. Bugün merkezi hükümet de sizlersiniz. Gelin şu SGK, vergi borçları için bakanlarımıza, merkezi iktidara sizlerin aracılığı ile Atakum Belediyesi’ni bu faiz batağından kurtaralım. SGK ve vergi borcunu hastaneyi vererek, stadyumun orada 10 bin m2 yer var, direkt mahsuplaşabiliriz. Ancak alacaklı kurum, taşınmazlarla alakalı bağış olmayacak, ihtisastan oluşmayacak, parklardan dönüşmüş olmayacak, 30 yıldır arsanın kökü ter temiz olacak diyor. Ancak bunlar hazine aracılığı ile olabiliyor. Ricam, öncelikle faiz batağından çıkalım. Çözüm odaklı olmak gerekiyor. Bu konuda sizin üzerinize de sorumluluk atmış olayım."

"İşçi çıkarmamak için direndik"

Özellikle belediyenin ana binasında masa başı personeli olarak ihtiyacın çok fazlası çalışanın olduğunu, bunun da Cumhur İttifakı tarafından da gözlemlendiğini ancak bu zamana kadar işçi çıkarmamak için direndiklerine de değinen Türkel, fen işleri, park-bahçe, makine ikmal ve benzeri gibi alanlarda sahada çalışacak elemanlara yer açmak için ihtiyaç fazlası personellerin iş akitlerinin sonlandırılabileceğini ifade etti.

"Hiç kimseyi sağcı-solcu diye ayıracak birisi değilim"

Türkel, "Bir diğer önemli sorunumuz da personel. Bugün en çok canımızı sıkan durum bu. Benim yerime kendinizi koyun. Memleketin durumunu göz önüne alın. Pat diye çıkartmanız mümkün mü? Hiç kimseyi sağcı-solcu diye ayıracak birisi değilim. İşe yarayan ve yaramayan diye ayırılır. Siyaset öyle bir şey yapmış ki ihtiyaca göre alım değil, söz verdikleri kişiye göre alım yapıldığı görülmüş. Cumhur İttifakı üyeleri de ifade etti. 1 odaya giriyorlar, 1 kişinin yapacağı işi 5 kişi yapıyor ama diğer taraftan fen işleri, park-bahçeler, makine ikmal amirlerinin de benden 60-70 ve 80’e kadar personel talebi var. Hem temizlik işlerine personel lazım, nereden baksanız 300 tane talep var. 4 müdürlüğün bu kadar. İhtiyaca yönelik alım yapılmıyor, ana binada 1 büronun kaleminde 5-10 kişi olmaz, haklısınız. Bunu da sizlerin önerisine sunuyorum. Gayretimiz, Atakum’un vicdanıyız. Bu 5 yıllık dönemde tüm sorumluluk hepimizde. Bununla alakalı MHP meclis üyesi arkadaşımızın söylediği şeyi (işten çıkartma) yapmamak için uğraştım ve yapamadım. Elimden geldiği kadar bundan kaçtım. Bir adım daha ilerisi zor. Ben bir komisyon öneriyorum. Şeffaf, herkesin bakıp da fazlalığı neye göre belirleyeceğimizi de bilerek, ihtiyaç dışındaki fazlalık arkadaşlarımızın iş akdini sonlandırmak. Empati yaparak, hepimizin çevresini kullanarak onların daha iyi yerlere girmesini sağlamak da hepimizin borcu olsun. Bu önerinin Cumhur İttifakı’ndan geliyor olması da önemli. Siyaset, bazı şeyleri özel sektörde olduğu gibi yaptırmıyor. Burası belediye, herkesin vicdanıyız. 5 yıllık süreçte Atakum tüm sorumluluğu omzumuzda. Ona göre çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısı, faaliyet raporunun oy çokluğuyla kabul edilmesinden sonra sona erdi. Mecliste ayrıca encümen ve ihtisas komisyonları üyeleri de belirlenirken, diğer maddeler daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.