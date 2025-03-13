İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tencerelerin ihtiyaç sahibi yurttaşlar ve iftar sofraları için kaynadığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi’ni ziyaret etti. Günde 30 bin kişilik yemek üreten aşevinde özveriyle çalışan personele teşekkür eden Başkan Tugay eline kepçeyi alarak yemek hazırlığına katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içerisindeki aşevini ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nin adeta bir fabrika gibi çalıştığını belirten Başkan Tugay, “Aşevimiz sosyal hizmetler alanında belediyenin önemli karargahlarından birisi. Hijyenik şartlarda, güvenli ve sağlıklı pişirilen yemekler kentin dört bir yanına ulaşıyor. Burada yapılan işten gurur duyuyoruz. Göreve başladığımdan bu yana aşevinin kapasitesini artırdık. İhtiyacı olan yurttaşların temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması için üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Başkan Tugay’dan personele teşekkür

Temiz bir ortamda, titiz bir şekilde işlerini severek yapan personele teşekkür eden Başkan Tugay, “Pek çoğu uzun yıllardır burada görev yapıyor. Yoğun çalışma ortamına rağmen belediyenin yaptığı her işin güzel olması için çalışıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Bir yerde profesyonel bir iş yaparken diğer yandan hayır işi yapıyorlar. Ben de kepçeyle bir ucundan tutarak küçük bir katkıda bulundum” diye konuştu.

Kimse yatağa aç girmesin

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi aracılığıyla Eşrefpaşa Hastanesi, Zübeyde Hanım Huzurevi, Güçsüzler Evi, kadın sığınma evleri (haftanın 7 günü), yalnız yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan yaşlı yurttaşlar ve engelli bireylerin evleri, Gültepe Kültür Merkezi (haftanın 5 günü), özel eğitim okulları, dernekler ve halk eğitim merkezleri (haftanın 6 günü), eğitim öğretim döneminde devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere sıcak yemek ulaştırıyor.

Ramazan dayanışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir’in 30 ilçesinde iftar sofraları kurarken, yerinde hizmet anlayışıyla kentin farklı mahallerinde kurulan 11dayanışma noktasına, muhtarlık ve derneklere iftar yemeği de dağıtıyor. Ayrıca ramazan ayı boyunca özel yemek menüleri hazırlanarak her gün iftar saatinden önce ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.