İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yılbaşını İzmirlilerin güvenliği için nöbet tutan İzmir İtfaiyesi ile kutladı. Ziyarette itfaiyeciler, Türk Halk Müziği sürpriziyle Başkan Tugay’ı konuk ederken, 2025 yılı türküler eşliğinde karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2025 yılını görev başındaki itfaiye personeliyle karşıladı. İzmir İtfaiyesi’nin merkez istasyonuna gelen Başkan Dr. Cemil Tugay’a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İzmir İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve birim yöneticileri eşlik etti. Başkan Tugay, istasyonda görevli personelin yanı sıra İzmir’in dört bir yanında görevde olan itfaiye erlerinin de yeni yılını telsizden yaptığı anonsla tebrik etti.

İtfaiye personelinden Başkan Tugay’a sazlı sözlü sürpriz

İtfaiye personeli, Başkan Tugay’ın yeni yıl ziyaretine karşılık Türk Halk Müziği dinletisiyle sürpriz yaptı. İtfaiye ekibinden Uğur Taşar, bağlama ile hem kendi yazdığı hem de birbirinden güzel halk müziği ezgilerini seslendirdi. Taşar’a, Murat Ataman bendir ile eşlik etti. Başkan Tugay ve personel hep bir ağızdan türkü söyledi.

“Her biriniz birer kahramansınız”

Başkan Cemil Tugay, “Bu akşam beni aranıza kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Biliyorum çok önemli bir görev yapıyorsunuz ve her zaman hazır bekliyorsunuz. Böyle yılbaşı vesilesiyle aranızda olmak istedim. Haftanın 7 günü 24 saat görev başında olan birimlerimizdensiniz. Geçen yaz yangınlar sırasında sizleri izlerken şunu dedim; ‘hakikaten bundan daha ötesi yok.’ Ne yapılsa hakkınız ödenmez. Bu sene biraz sayıyı artırarak, araç gereç takviyesi yaparak belki sizleri daha az yoracak bir yapıya dönmek istiyoruz. Bu arayışımız devam edecek. Sizler açısından, yaptığınız iş açısından daha güvenli şartlara mutlaka döneceğiz. Yavaş yavaş bunu sağlayacağız. Samimiyetle söylüyorum, karşımdaki insanlara baktığımda kahramanlar görüyorum. Her biriniz birer kahramansınız. Bazen sözcükler yetmiyor. En azından sizlere gerçekten hayran olduğumu, özel bir saygı beslediğimi lütfen bilin” diye konuştu.

“İtfaiyeciliğin mutlaka bir meslek olarak tanımlanması lazım”

Yaptıkları hayati göreve rağmen yasal olarak meslek grubu olarak tanınmayan itfaiyecilerin haklarını kazanması için mücadele mesajı veren Başkan Tugay, “Sizleri doğru halinizle, yaşadıklarınızla topluma anlatmak da bir diğer görevimiz olmalı diye düşünüyorum. İnsanların sizleri tanıması lazım. Toplumda biraz daha saygınlığınızın artması gerekiyor. Saygınsınız, ama bir meslek grubu olarak ne yazık ki tanımlanmış değil. Çok büyük bir problem. Çok büyük bir eksik. Bununla ilgili uğraşmakta kararlıyım. Önümüzdeki aylarda bunu göreceksiniz. İtfaiyeciliğin mutlaka bir meslek olarak tanımlanması lazım. Ona özel bazı haklar verilmesi lazım. Nihayetinde geleceğe bakıyoruz. Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği değiştireceğimizi hiçbirimizin unutmaması lazım. Umuyorum 2025 yılı ve sonrası hepimizin hayal ettiği bir yıl olur” diye konuştu.

“Yangınlarda daima yanımızdaydınız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, “Evimize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Daima biz sizi yanımızda hissettik, bunu da gördük. Katıldığım birçok toplantıda söylediklerinizin daha fazlasını sizlerden duydum ve arkadaşlarıma ilettim. Desteklerinizin devam edeceğini hepimiz biliyoruz. Gelecek yıllar içinde itfaiye teşkilatının kısa vadede personel sorununu çözmeye çalışacağız. Orta vadede araç alımlarıyla filomuzu güçlendireceğiz. Çok uçuk kaçık projeler peşinde değiliz. Daha çok ayağı yere basan, ne istediğini bilen arkadaşlarla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Sorumluluğumuzun bilincindeyiz”

İzmir İtfaiyesi Merkez Bölge Grup Amiri Ayhan Soylu ise, “16 yıldır itfaiyeye hizmet veriyorum. Burası bizim evimiz. Ailemizden çok birbirimizle kenetleniyoruz. Tüm itfaiye teşkilatı olarak ülkemizde böyle. Bu sene araç ekipman ve personel alımı bizim için çok kıymetliydi bunlara öncelik verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinizin devam edeceğini biliyoruz. Bizler de ülkemize, milletimize İzmir halkına karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İtfaiyecilerin hikayelerini dinledi

Başkan Tugay. konuşmalarının ardından nöbetteki personel ile sohbet etti. 30 Ekim 2020 İzmir Depremi’nde enkaz altından İzmir İtfaiyesi tarafından kurtulan ve baba mesleği itfaiyeciliğe başlayan Simge Akbulut başta olmak üzere; 32 yıldır görev yapan personelden, görevine yeni başlayan personellerin meslek hikayelerini dinledi.