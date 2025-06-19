Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, Osmaneli İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Okuma Bayramı’na katıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, okuma yazmayı öğrenen minik öğrenciler sergiledikleri gösterilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Programa öğrenci velileri ve öğretmenler de yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik sonunda konuşan Başkan Bekir Torun, "Minik yüreklerin azimle öğrendiği bu anlamlı günde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, yavrularımıza başarı dolu bir eğitim hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.