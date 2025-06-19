Bilecik Belediyesi Çocuk Sosyal Tesislerinde eğitim gören minik öğrenciler, düzenlenen mezuniyet programında hünerlerini sergileyerek izleyenlerden büyük alkış aldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Başkan Subaşı, etkinlik boyunca çocukların coşkusuna ortak olarak, ailelerin heyecanını paylaştı. Programda sınıflar halinde sahneye çıkan öğrenciler, yıl boyunca öğrendikleri bilgi ve becerileri sergiledi. Renkli görüntülerin yaşandığı programda, Başkan Subaşı ve protokol üyeleri minikleri ayakta alkışladı. Etkinlik sonunda çocuklara diplomalarını takdim eden Başkan Subaşı, öğrenci ve ailelerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Tüm imkânlarımızı çocuklarımız için seferber ettik"

Programda konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, çocukların gelişimine katkı sunmak için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirtti. "Çocuklarımızın yarınlara en iyi şekilde hazırlanmaları için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ettik. En kıymetli varlıklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bu sorumluluğun bilinciyle öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle birlikte büyük bir sevgi ve şefkatle çalıştık. Çocuklarımızı sadece bilgiyle değil, aynı zamanda değerlerle de donatmaya özen gösterdik" ifadelerini kullanan Başkan Subaşı, çocukların sosyal sorumluluk bilinciyle yetişmeleri adına yapılan çeşitli etkinliklere de değindi.

Başkan Subaşı, bu süreçte emek veren öğretmenlere, yöneticilere ve belediye personeline teşekkür ederek, mezun olan minik öğrencilere başarılar diledi.