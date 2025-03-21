Seramik Biçimlendirme Kursunu ziyaret eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "El emeği ile üreten kadınlarımızın daima yanında olacağız" dedi.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Arasta Çarşısı’nda başlatılan Seramik Biçimlendirme Kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Toptaş, kursiyerlerle sohbet ederek süreç hakkında bilgi aldı ve ortaya çıkan eserleri inceledi.

Kadınların sanatla iç içe olmasını, kendi yeteneklerini keşfetmesini ve üretim yaparak aile ekonomisine katkı sağlamasını önemsediklerini belirten Başkan Toptaş, "Seramik Biçimlendirme Kursumuz da bu anlayışla hayata geçirdiğimiz projelerden biri. Burada gördüğümüz eserler, kadınlarımızın emeğinin ve azminin en güzel örneği. Onikişubat Belediyesi olarak her zaman üretken kadınlarımızın yanında olacağız. Kadınlarımızın el emeği ile oluşturduğu bu eserlerin daha geniş kitlelere ulaşması ve ekonomik değer kazanması için de belediye olarak desteklerimizi sürdüreceğiz"diye konuşu.

Başkan Toptaş, kadınların kurs sürecinde hem teknik bilgi hem de pratik deneyim kazandığını belirterek, kursiyerlerin ilerleyen dönemde kendi işlerini kurmalarına da destek olacaklarını söyledi.