Ramazan-ı Şerif’in ilk orucunu EXPO Konteyner Kenti’nde kurulan iftar çadırında açan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Rabbim oruçlarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizler, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneğini sergileyerek, her zaman milletimizin yanında olacağız" dedi.

Ramazan ayının manevi atmosferi, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeye devam ederken, özellikle konteyner kentlerde ikamet eden depremzede vatandaşların yaralarını bir nebze olsun sarıyor.

Bu kapsamda Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Ramazan’ın ilk orucunu EXPO Konteyner Kenti’nde depremzede vatandaşlarla birlikte açtı.

İftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Toptaş, sofralara bereket, gönüllere merhamet dileyerek, Ramazan’ın rahmet ve paylaşma ayı olduğunu vurguladı.

İftar programında depremzede vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Toptaş, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirtti. Zorlu süreçlerden geçen depremzede vatandaşların yanında olmanın bir sorumluluk olduğunu ifade eden Toptaş, "Bugün, bu mübarek ayın ilk iftarını kıymetli hemşehrilerimizle birlikte açmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Bizler de her zaman olduğu gibi bu mübarek ayda da vatandaşlarımızla omuz omuza olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Hanifi Toptaş, Onikişubat Belediyesi olarak Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. İftar çadırlarında sıcak yemek dağıtımlarının yanı sıra, gıda kolisi yardımları ve çeşitli sosyal destek projelerinin sürdüğünü aktaran Toptaş, "Belediyemiz, Ramazan’ın bereketini tüm ilçemize yaymak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gıda yardımlarımız, iftar programlarımız ve sosyal destek projelerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İftarın ardından vatandaşlarla birlikte dua eden Başkan Toptaş, Ramazan’ın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek, "Rabbim oruçlarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizler, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneğini sergileyerek, her zaman milletimizin yanında olacağız" dedi.