Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Emlak Konut iş birliğiyle Milli İrade Meydanı’na kurulan iftar çadırı, Ramazan’ın ilk günü binlerce vatandaşı ağırladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Emlak Konut iş birliğiyle Ramazan ayının bereketi ve dayanışmasını yaşatmak amacıyla Milli İrade Meydanı’nda kurulan iftar çadırı, Ramazan’ın ilk gününde binlerce vatandaşı ağırladı. Ramazan ayının manevi atmosferinde kurulan gönül sofralarında bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açmanın huzurunu yaşadı. Yoğun katılımın olduğu iftar programında, vatandaşlara özenle hazırlanan yemekler ikram edilirken, Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ruhu da hissedildi.

Sadece iftar yemeğiyle sınırlı kalmayan programda, vatandaşlara Ramazan ayının manevi havasını yaşatacak çeşitli etkinlikler de düzenlendi. İlahi duygusal anlar yaşanırken, çocuklar için özel olarak hazırlanan tiyatro oyunu ve kukla gösterisi büyük beğeni topladı. Ayrıca sıcak içecek ikramıyla vatandaşlar keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan iftar programı, Ramazan’ın ilk gününde vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Ramazan ayının ilk gününde yaşanan bu anlamlı buluşma, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.