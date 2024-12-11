Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun “Her mahalleye bir kapalı pazar yeri” projesi kapsamında yapılarak hizmete giren Göynük Kapalı Pazar Yeri, 13 Aralık Cuma günü açılıyor.

Göynük Mahallesi’nde 2 bin 592 metrekarelik alan içerisinde yer alan pazar yerinde daha önce esnaf tezgahını açmaya başlamıştı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu yaptığı açıklamada, “Pazar yerimizin resmi açılışını cuma günü gerçekleştireceğiz. Daha önce zaten esnafımız tezgahını açarak, yeni yerlerinde ürünlerini satışa sunmaya başlamıştı. Toplam 2 bin 592 metrekarelik alan içerisinde bin 835 metrekarelik alana yaptığımız pazar yerimizde taziye evi, tuvaletler, zabıta odası, çay ocağı ve satış ünitesi yer alıyor. Pazar alanımızda 80 esnaf tezgah açabiliyor. Kemer’imize hayırlı olsun. Tüm vatandaşlarımızı açılışımıza bekliyoruz” dedi.