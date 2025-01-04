Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi futbol altyapı takımlarından U12 ve U16 oyuncularıyla kahvaltıda buluştu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, geleceğin futbol yıldızları ile bir araya geldi. Genç oyuncuları kapıda karşılayan Başkan Topaloğlu, daha sonra futbolcularla selamlaşarak sohbet etti. Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Geleceğe her kademede yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kurduğumuz altyapı futbol takımlarımızın oyuncularıyla kahvaltıda bir araya geldik. Kendi liglerinde çok iyi performans gösteriyorlar. Çocuklarımızı sporla buluşturarak kötü alışkanlıklardan da uzak tutmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Kemer’deki bir otelde düzenlenen kahvaltı programına, Başkan Topaloğlu’nun yanı sıra Kemer Belediye Merkez Spor Kulüp Başkanı Ayhan Süel, teknik direktörler Melih Bildiş, Tayfun Yaz ve İskender Gökcan ile futbolcular katıldı.

Öte yandan Başkan Topaloğlu, kahvaltıda kendilerini ağırlayan otel yönetimine de teşekkür etti.