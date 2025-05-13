Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Nazilli Bedensel Engelliler Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Başkan Tetik, engellilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Nazilli’de ilk kez hayata geçirilecek olan ‘Engelliler Meclisi’nin kurulacağını müjdeledi.

Engelli bireylerin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek istediklerini vurgulayan Başkan Tetik; "Müthiş hizmetler yapacağız. Benim hizmet etmem, sizlerle birleştiğimizde çok daha kolay olacak. 30’uncu yıl dönümünde birleşelim. Bütün başkanlar yönetim kurulunda olsun. Hep birlikte engelsiz bir Nazilli’yi inşa edelim" dedi.

Başkan Tetik, Nazilli’de bir ilki gerçekleştirerek Engelliler Meclisi kurulacağını belirtti. Meclisin işleyişini belediye meclisine benzeten Tetik; "Nasıl ki meclis üyelerimiz seçilip karar alıyorsa, nasıl ki muhtarlar mahallelerinin sorunlarını bana anlatıyorsa engelli dostlarımız da bu mecliste sorunlarını dile getirecek, biz de çözüm üreteceğiz. Bu meclis sizlerin sesi olacak" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların büyük alkışını alan konuşmasında Tetik, "Siz emredeceksiniz, biz yapacağız. Tüm engelli dostlarım, arkadaşlarım ve yönetim kurulu üyelerimiz başta olmak üzere bu işte proje sunacak olan herkesi bu sürece dahil edeceğiz. Birlikte hareket ettikten sonra çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok" dedi.

Etkinlik sonunda tüm katılımcıların Engelliler Haftası’nı kutlayan Başkan Tetik; "30’uncu yıl dönümünüzü kutluyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.